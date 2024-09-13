Путин созвал Совбез после заявления об СВО, от которого содрогнулись в НАТО

Президент России Владимир Путин в эту пятницу, 13 сентября, провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о вопросах по линии Министерства иностранных дел.

Путин открыл совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Видео © Kremlin

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии Министерства иностранных дел, соответственно, и докладчик Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами. Пожалуйста, Сергей Викторович, начнём», — сказал российский лидер, передавая слово Сергею Лаврову.