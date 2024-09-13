Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 10:59
4719

Путин созвал Совбез после заявления об СВО, от которого содрогнулись в НАТО

Путин провёл совещание Совбеза и заслушал доклад главы МИД Лаврова

Президент России Владимир Путин в эту пятницу, 13 сентября, провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о вопросах по линии Министерства иностранных дел.

Путин открыл совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Видео © Kremlin

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии Министерства иностранных дел, соответственно, и докладчик Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами. Пожалуйста, Сергей Викторович, начнём», — сказал российский лидер, передавая слово Сергею Лаврову.

Лавров: Ни один мирный план по Украине не решает проблем русскоговорящих людей
Лавров: Ни один мирный план по Украине не решает проблем русскоговорящих людей

Напомним, что накануне Путин предупредил о серьёзных последствиях применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Президент предупредил, что это изменит саму суть проведения СВО.

Обложка ©

Kremlin

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров