Российские военные не дали четырём бригадам украинских ВС провести контратаку у населённого пункта Обуховка в Курской области. В итоге ВСУ, потеряв до 20 человек, пришлось прекратить попытки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, за прошедшие сутки было отбито два нападения украинских боевиков в направлении населённых пунктов Камышевка и Борки.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказано в сводке ведомства.