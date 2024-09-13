Четыре бригады ВСУ «обломали зубы» об Армию России во время контратак под Курском
МО РФ: ВС РФ отразили попытку четырёх бригад ВСУ контратаковать у Обуховки
Российские военные не дали четырём бригадам украинских ВС провести контратаку у населённого пункта Обуховка в Курской области. В итоге ВСУ, потеряв до 20 человек, пришлось прекратить попытки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, за прошедшие сутки было отбито два нападения украинских боевиков в направлении населённых пунктов Камышевка и Борки.
«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказано в сводке ведомства.
Ранее российские морпехи освободили населённые пункты Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области. Сейчас ведётся штурм хутора Зелёный Шлях и села Любимовка пососедству. Освободив их, ВС РФ полностью отрежет ВСУ от ключевых каналов снабжения.
Telegram / Минобороны России