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13 сентября, 09:37

Четыре бригады ВСУ «обломали зубы» об Армию России во время контратак под Курском

МО РФ: ВС РФ отразили попытку четырёх бригад ВСУ контратаковать у Обуховки

Российские военные не дали четырём бригадам украинских ВС провести контратаку у населённого пункта Обуховка в Курской области. В итоге ВСУ, потеряв до 20 человек, пришлось прекратить попытки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, за прошедшие сутки было отбито два нападения украинских боевиков в направлении населённых пунктов Камышевка и Борки.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказано в сводке ведомства.

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Ранее российские морпехи освободили населённые пункты Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области. Сейчас ведётся штурм хутора Зелёный Шлях и села Любимовка пососедству. Освободив их, ВС РФ полностью отрежет ВСУ от ключевых каналов снабжения.

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Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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