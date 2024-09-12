ВС РФ атаковали аэродромы и объекты энергетики, работающие в интересах ВСУ
За последние сутки российские войска нанесли удары по аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры, которые работали на ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ. Работу выполнили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
«Поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что также были поражены скопления живой силы и боевой техники киевского режима в 134 районах.
Недавно бойцы российской армии нанесли удар по передовому пункту управления группировки «Хортица» и хранилищу боеприпасов ВСУ. Также было поражено множество скоплений личного состава войск киевского режима.
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