ВС РФ атаковали аэродромы и объекты энергетики, работающие в интересах ВСУ

За последние сутки российские войска нанесли удары по аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры, которые работали на ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ. Работу выполнили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что также были поражены скопления живой силы и боевой техники киевского режима в 134 районах.