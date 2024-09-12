Наш Су-34 разнёс логово ВСУ с помощью ФАБ-500, уничтожены десятки военных
Су-34 ударил по скоплению ВСУ на Купянском направлении
Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ в Петропавловке на Купянском направлении, в результате уничтожено несколько десятков украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.
«Для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате точного попадания ФАБ уничтожено нескольких десятков украинских националистов», — говорится в сообщении.
Кстати, на Западе с тревогой говорят о высокой эффективность российских бомбардировщиков Су-34 в зоне СВО, широкий спектр возможностей которых оставляет противнику мало шансов. Об особенностях российской «птички» читайте на Life.ru.
ТАСС / Антон Новодережкин