Наш Су-34 разнёс логово ВСУ с помощью ФАБ-500, уничтожены десятки военных

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ в Петропавловке на Купянском направлении, в результате уничтожено несколько десятков украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.

«Для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате точного попадания ФАБ уничтожено нескольких десятков украинских националистов», — говорится в сообщении.