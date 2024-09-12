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12 сентября, 09:34

Наш Су-34 разнёс логово ВСУ с помощью ФАБ-500, уничтожены десятки военных

Су-34 ударил по скоплению ВСУ на Купянском направлении

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ в Петропавловке на Купянском направлении, в результате уничтожено несколько десятков украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.

«Для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате точного попадания ФАБ уничтожено нескольких десятков украинских националистов», — говорится в сообщении.

Минобороны показало видео сброса авиабомб на ВСУ в Курской области
Минобороны показало видео сброса авиабомб на ВСУ в Курской области

Кстати, на Западе с тревогой говорят о высокой эффективность российских бомбардировщиков Су-34 в зоне СВО, широкий спектр возможностей которых оставляет противнику мало шансов. Об особенностях российской «птички» читайте на Life.ru.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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