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Регион
11 сентября, 12:24

ВС РФ поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица»

Солдаты российской армии за последние сутки нанесли удар по передовому пункту управления группировки «Хортица» и хранилищу боеприпасов ВСУ. Об этом рассказали Минобороны РФ.

«Нанесено поражение передовому пункту управления группировки «Хортица», складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах», — говорится в сообщении.

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Помимо того, в Курской области ВСУ за сутки потеряли свыше 350 военных и 13 единиц бронетехники. С начала боевых действий в регионе формирования киевского режима потеряли более 12 200 бойцов, а также 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортёров и 656 бронемашин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Николай Рюмин
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