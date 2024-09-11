Солдаты российской армии за последние сутки нанесли удар по передовому пункту управления группировки «Хортица» и хранилищу боеприпасов ВСУ. Об этом рассказали Минобороны РФ.

«Нанесено поражение передовому пункту управления группировки «Хортица», складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах», — говорится в сообщении.

Помимо того, в Курской области ВСУ за сутки потеряли свыше 350 военных и 13 единиц бронетехники. С начала боевых действий в регионе формирования киевского режима потеряли более 12 200 бойцов, а также 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортёров и 656 бронемашин.