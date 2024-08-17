Следствие установило ещё одного фигуранта в деле о покушении на Прилепина

В розыск объявлен новый фигурант уголовного дела о покушении на российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Подозреваемый является сообщником исполнителя теракта, диверсанта Александра Пермякова, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск", — сообщили агентству.