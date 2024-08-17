Следствие установило ещё одного фигуранта в деле о покушении на Прилепина
ТАСС: В деле о покушении на Прилепина установлен ещё один фигурант
Взорванный автомобиль Захара Прилепина 6 мая 2023 года. Обложка © ТАСС / Стрингер
В розыск объявлен новый фигурант уголовного дела о покушении на российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Подозреваемый является сообщником исполнителя теракта, диверсанта Александра Пермякова, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
"Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск", — сообщили агентству.
Источник не уточнил, какие именно действия инкриминируются новому фигуранту. Материалы дела выделены в отдельное производство.
Иномарка с Захаром Прилепиным взлетела на воздух в Нижнем Новгороде 6 мая прошлого года. В результате диверсии скончался водитель писателя — бывший луганский ополченец. Исполнитель теракта был задержан в тот же день по горячим следам. Лишь спустя год глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность Киева к произошедшему.