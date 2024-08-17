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17 августа, 03:40

Следствие установило ещё одного фигуранта в деле о покушении на Прилепина

ТАСС: В деле о покушении на Прилепина установлен ещё один фигурант

Взорванный автомобиль Захара Прилепина 6 мая 2023 года. Обложка © ТАСС / Стрингер

Взорванный автомобиль Захара Прилепина 6 мая 2023 года. Обложка © ТАСС / Стрингер

В розыск объявлен новый фигурант уголовного дела о покушении на российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Подозреваемый является сообщником исполнителя теракта, диверсанта Александра Пермякова, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск", — сообщили агентству.

Источник не уточнил, какие именно действия инкриминируются новому фигуранту. Материалы дела выделены в отдельное производство.

Выжившему при взрыве Захару Прилепину вручили орден Мужества в Кремле
Выжившему при взрыве Захару Прилепину вручили орден Мужества в Кремле

Иномарка с Захаром Прилепиным взлетела на воздух в Нижнем Новгороде 6 мая прошлого года. В результате диверсии скончался водитель писателя — бывший луганский ополченец. Исполнитель теракта был задержан в тот же день по горячим следам. Лишь спустя год глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность Киева к произошедшему.

Илья Пушкарев
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