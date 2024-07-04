Выжившему при взрыве Захару Прилепину вручили орден Мужества в Кремле
Выжившему при взрыве Захару Прилепину вручили орден Мужества в Кремле. Обложка © Телеграм / Захар Прилепин
Подполковник Росгвардии, заместитель командира полка "Оплот" и писатель Захар Прилепин получил в Кремле орден Мужества. Церемония награждения прошла 3 июня, сообщила его пресс-служба.
Помимо этого Прилепин был удостоен ведомственной медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества".
Напомним, 6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.