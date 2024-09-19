Военная администрация Одессы окончательно решила снести памятник Пушкину
Военная администрация Одесской области приняла решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, установленного в центре города. Её глава Олег Кипер сообщил, что распоряжение о сносе памятника уже подписано.
Спор о сносе памятника Пушкину, установленного в Одессе в 1889 году, продолжается уже какое-то время. Мэр города Геннадий Труханов уверен, что монумент должен быть сохранён, ведь является важным историческим и культурным достоянием.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе сотрудник местного ТЦК набросился с кулаками на женщину. На опубликованном видео заметно, что спасти девушку от разъярённого военкома пытается целая толпа.
Shutterstock / FOTODOM / Elisabetta Danielli