Военная администрация Одессы окончательно решила снести памятник Пушкину

Военная администрация Одесской области приняла решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, установленного в центре города. Её глава Олег Кипер сообщил, что распоряжение о сносе памятника уже подписано.

Спор о сносе памятника Пушкину, установленного в Одессе в 1889 году, продолжается уже какое-то время. Мэр города Геннадий Труханов уверен, что монумент должен быть сохранён, ведь является важным историческим и культурным достоянием.