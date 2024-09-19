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19 сентября, 20:45

Военная администрация Одессы окончательно решила снести памятник Пушкину

Военная администрация Одесской области приняла решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, установленного в центре города. Её глава Олег Кипер сообщил, что распоряжение о сносе памятника уже подписано.

Спор о сносе памятника Пушкину, установленного в Одессе в 1889 году, продолжается уже какое-то время. Мэр города Геннадий Труханов уверен, что монумент должен быть сохранён, ведь является важным историческим и культурным достоянием.

Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину
Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе сотрудник местного ТЦК набросился с кулаками на женщину. На опубликованном видео заметно, что спасти девушку от разъярённого военкома пытается целая толпа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elisabetta Danielli

Артём Гапоненко
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