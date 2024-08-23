Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что находящийся в городе памятник великому русскому поэту Александру Пушкину нельзя сносить, так как он внесён в реестр ЮНЕСКО. Об этом в своём телеграм-канале пишет местное издание «Страна», обнародовавшее видеозапись интервью с градоначальником.

Во время беседы с журналистами украинский чиновник сообщил, что делегации из Европы или иностранные туристы знают, кто такой Пушкин. Они в курсе, что этот писатель работал и писал свои произведения, в том числе, в Одессе.

«Плюс, когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же указывали (памятник Пушкину. — Прим.Life.ru.), и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие», — заявил Труханов.

Памятник в Одессе воздвигнут в 1887—1889 годах на Приморском бульваре на средства, пожертвованные жителями города.