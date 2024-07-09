Страусиная позиция: Мэр Одессы удивил взвешенным решением по памятникам Пушкину и Воронцову
Мэр Одессы Труханов не одобрил снос памятников Пушкину и князю Воронцову
Памятник поэту Александру Пушкину в Одессе. Обложка © wikipedia.org / Wadco2
Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Глава украинского города объяснил свою позицию тем, что оба монумента — неотъемлемая часть одесской истории.
"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин — часть истории и мировой культуры. Если мы уберём его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", — цитирует его "Укринформ".
Градоначальник подчеркнул, что скульптура Пушкина устанавливалась за счёт средств граждан, поэтому он повёрнут к зданию мэрии спиной и смотрит на бульвар, то есть на людей. А что касается памятника князю Воронцову, то тем, кто призывает к его сносу, следует сперва узнать получше о том, что этот государственный деятель сделал для Одессы. По словам мэра, отказываться от вклада таких исторических личностей в историю города — "страусиная позиция".
К сожалению, далеко не все сейчас в Незалежной чтят историю и дорожат памятниками и монументами. Ранее Life.ru рассказывал о том, как администрация города Ровно в западной части страны распорядилась демонтировать памятник бойцам Красной армии, сложившим головы в ходе Великой Отечественной войны, а украинское Министерство культуры одобрило снос Арки дружбы народов в Киеве. Также в начале июля стало известно, что в Киеве решили убрать монумент в честь дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака.