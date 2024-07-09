Страусиная позиция: Мэр Одессы удивил взвешенным решением по памятникам Пушкину и Воронцову

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Глава украинского города объяснил свою позицию тем, что оба монумента — неотъемлемая часть одесской истории.

"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки... Пушкин — часть истории и мировой культуры. Если мы уберём его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", — цитирует его "Укринформ".