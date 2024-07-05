В Киеве снесут памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку

На Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения во время Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку. Об этом сообщил у себя в телеграмм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Памятник, о котором идёт речь, был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.