В Киеве снесут памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку
Нардеп Бужанский: Верховная рада проголосовала за снос памятника Ковпаку
Герой Советского Союза, командир Путивльского партизанского отряда Сидор Артемьевич Ковпак в годы Великой Отечественной войны. Точная дата и место съемки не установлены. Максимально возможное качество. Обложка © Яков Давидзон / ТАСС
На Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения во время Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку. Об этом сообщил у себя в телеграмм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Памятник, о котором идёт речь, был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.
По словам Бужанского, украинские законодатели сочли Ковпака "колонизатором".
"Ковпак виноват сам, как ребёнок, честное слово, служил бы себе в абвере, пил бы сейчас баварское, да?" — сыронизировал нардеп.
Ранее власти города Ровно, расположенного на западе Украины, сняли с пьедестала памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а Минкульт Украины разрешил снести Арку дружбы народов в Киеве. Кроме того, две россиянки испортили памятник Жукову в Москве после звонка с Украины.