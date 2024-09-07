«Что вы творите?!» Военком с налившимися кровью глазами избил одесситку до беспамятства
В Одессе сотрудник ТЦК напал на женщину, её спасли полицейские и очевидцы
В Одессе сотрудник местного ТЦК бросился с кулаками на женщину. Сотрудникам полиции и прохожим еле удалось угомонить озверевшего военного. Видео с инцидентом быстро разлетелось по местным телеграм-каналам.
Сотрудник ТЦК напал на женщину в Одессе. Видео © Telegram / Политика Страны
На ужасающих кадрах видно, что спасли девушку от разъярённого военкома пытается целая толпа. Даже вмешавшиеся в конфликт полицейские и коллеги не могут угомонить агрессора в военной форме. На него не действуют доводы «Что вы творите?! Это женщина!» Когда же одесситку удаётся спасти из его рук, она не может стоять. При этом командование встало на сторону неуравновешенного служащего. По их версии, девушка пыталась препятствовать мобилизации кого-то из родни. В терцентре её обвинили в преграждении ворот для блокировки въезда и выезда, тем самым оправдав применение насилия сотрудником.
«По приезду полиции гражданка начала вести себя ещё агрессивнее, совершив нападение на транспортное средство, выезжающее с территории сборного пункта. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался предотвратить противоправные действия гражданки. Этот момент попал на видео», — заявили в военкомате.
Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал расследовать гибель мужчины после избиения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в военкомате в Закарпатье. Защитник прав потребовал наказать виновных независимо от их званий, рангов и должностей.
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