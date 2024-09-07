«‎Что вы творите?!» Военком с налившимися кровью глазами избил одесситку до беспамятства

На ужасающих кадрах видно, что спасли девушку от разъярённого военкома пытается целая толпа. Даже вмешавшиеся в конфликт полицейские и коллеги не могут угомонить агрессора в военной форме. На него не действуют доводы «‎Что вы творите?! Это женщина!» Когда же одесситку удаётся спасти из его рук, она не может стоять. При этом командование встало на сторону неуравновешенного служащего. По их версии, девушка пыталась препятствовать мобилизации кого-то из родни. В терцентре её обвинили в преграждении ворот для блокировки въезда и выезда, тем самым оправдав применение насилия сотрудником.