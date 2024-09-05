Украинка заявила, что её отца до смерти избили ТЦКшники в военкомате

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал расследовать гибель мужчины после избиения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в военкомате в Закарпатье. Соответствующий пост появился в четверг, 5 сентября, в его телеграм-канале.

«В Закарпатье возросло число обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК. К моему представителю в Закарпатье обратилась украинка, которая заявила о незаконном, по её словам, задержании работниками ТЦК её отца и избиении, что привело к его смерти», — написал он.

Лубинец добавил, что отправил запрос генпрокурору. Омбудсмен потребовал наказать виновных независимо от их званий, рангов и должностей.