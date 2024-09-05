Украинка заявила, что её отца до смерти избили ТЦКшники в военкомате
На Украине призвали расследовать смерть мужчины после избиения в ТЦК Закарпатья
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал расследовать гибель мужчины после избиения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в военкомате в Закарпатье. Соответствующий пост появился в четверг, 5 сентября, в его телеграм-канале.
«В Закарпатье возросло число обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК. К моему представителю в Закарпатье обратилась украинка, которая заявила о незаконном, по её словам, задержании работниками ТЦК её отца и избиении, что привело к его смерти», — написал он.
Лубинец добавил, что отправил запрос генпрокурору. Омбудсмен потребовал наказать виновных независимо от их званий, рангов и должностей.
Ранее в украинских пабликах появилось видео, где в городе Тячеве Закарпатской области к зданию военкомата пришла безутешная мать одного из мобилизованных в ВСУ, чтобы попросить вернуть ей сына. Авторы утверждают, что женщине вернули только его тело.
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