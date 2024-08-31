Украинские военкомы украли водителя автобуса, оставив 50 пассажиров на заправке

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Ивано-Франковской области забрали водителя автобуса во время междугороднего рейса. Мужчину задержали, а растерянных пассажиров оставили на заправке. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны».

«Автобус с туристами из Полтавы остался без водителя, потому что его забрали в Яремче (город в Ивано-Франковской области — прим. Life.ru) работники ТЦК», — говорится в публикации.