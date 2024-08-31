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Регион
31 августа, 12:42

Украинские военкомы украли водителя автобуса, оставив 50 пассажиров на заправке

В Ивано-Франковской области ТЦК задержал водителя автобуса с 50 туристами

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Ивано-Франковской области забрали водителя автобуса во время междугороднего рейса. Мужчину задержали, а растерянных пассажиров оставили на заправке. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны».

«Автобус с туристами из Полтавы остался без водителя, потому что его забрали в Яремче (город в Ивано-Франковской области — прим. Life.ru) работники ТЦК», — говорится в публикации.

По имеющимся данным, в автобусе находилось 50 пассажиров, в том числе 8 детей. Известно, что водителя забрали для прохождения медкомиссии. В местном военкомате отказались давать какие-либо комментарии по теме.

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Напомним, что из-за печального положения украинской армии Киев решил отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходит так называемая силовая мобилизация, предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников. Кстати, 23 июля Верховная рада уже в 12-й раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

Мария Любицкая
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