Украинские ВС проводят ротацию войск в Николаеве. Сейчас туда подъехала партия новых машин для ВСУ. По мнению координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в город на замену мобилизованным прибыли заматеревшие во время летних тренировок боевики. Об этом подпольщик сообщил у себя в телеграм-канале.

«В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки, не успевают на них рисовать. Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы, взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — написал Лебедев.

По его словам, 25 сентября житель Николаева сообщил, что куда-то в сторону Херсона уехала новая бронемашина «казак», на которую пока даже не нанесли свою символику украинские подразделения. Вместе с ним ехал Mitsubishi L200 в камуфляже.

«Николаевцев, по сведениям Сопротивления, вначале отправили в Черниговскую область. Сейчас передвигают в Полтавскую, где происходит создание новых подразделений, вооружение их и тренировки в приближенной к боевым действиям обстановке», — полагает Лебедев.

Также есть информация о том, что миномётчиков и танкистов тренируют на полигоне в Сумкой области, неподалёку от населённого пункта Холодный Яр.