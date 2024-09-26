Ротация ВСУ: В Николаев переброшены матёрые головорезы взамен мобилизованных новобранцев
Подполье: ВСУ проводят ротацию, в Николаев прибыли натренированные бандеровцы
Украинские ВС проводят ротацию войск в Николаеве. Сейчас туда подъехала партия новых машин для ВСУ. По мнению координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в город на замену мобилизованным прибыли заматеревшие во время летних тренировок боевики. Об этом подпольщик сообщил у себя в телеграм-канале.
«В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки, не успевают на них рисовать. Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы, взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — написал Лебедев.
По его словам, 25 сентября житель Николаева сообщил, что куда-то в сторону Херсона уехала новая бронемашина «казак», на которую пока даже не нанесли свою символику украинские подразделения. Вместе с ним ехал Mitsubishi L200 в камуфляже.
«Николаевцев, по сведениям Сопротивления, вначале отправили в Черниговскую область. Сейчас передвигают в Полтавскую, где происходит создание новых подразделений, вооружение их и тренировки в приближенной к боевым действиям обстановке», — полагает Лебедев.
Также есть информация о том, что миномётчиков и танкистов тренируют на полигоне в Сумкой области, неподалёку от населённого пункта Холодный Яр.
Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что мобилизационную машину Владимира Зеленского на Украине может остановить только народное восстание против властей страны. По его словам, лишь такими методами люди могут повлиять на сложившуюся ситуацию.
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