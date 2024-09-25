«Просто обманули»: Пленный ВСУшник вскрыл всю подноготную наступления на Курск
Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили под Курск с наркоманами
Военное командование Украины обманом добилось отправки подразделений ВСУ в Курскую область. Бойцам пообещали, что дело ограничится лишь защитой границы, но держать слово — не в характере потомков Степана Бандеры. Такими откровениями на допросе поделился пленный военнослужащий Сергей Бутенко.
«Просто обманули. Я говорил с теми, кто сейчас в плену, такая же ситуация со всеми. Говорили, что поедем, постоим там два-три дня, и всё», — посетовал боец.
Но одним лишь лукавством командования дело не закончилось, отметил Бутенко. Уже на территории России ему пришлось столкнуться с поголовной наркоманией среди проводников, которые должны были вывести подразделение на нужные позиции. Однажды одурманенные сопровождающие даже покинули укрытие и вышли прямо под миномётный обстрел, не боясь собственной гибели.
«Нас отправили с какими-то торчками, грубо говоря, просто на смерть», — подытожил пленный.
Допрос пленного военнослужащего ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Напомним, что вылазка в курское приграничье стоила киевскому режиму жизней 17 тысяч бойцов и более тысячи единиц техники. Российские войска скоро окончательно вытеснят противника, уверен помощник президента РФ Алексей Дюмин. Количество освобождённых от врага населённых пунктов множится с каждым днём.
Telegram / Минобороны России