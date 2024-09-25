Военное командование Украины обманом добилось отправки подразделений ВСУ в Курскую область. Бойцам пообещали, что дело ограничится лишь защитой границы, но держать слово — не в характере потомков Степана Бандеры. Такими откровениями на допросе поделился пленный военнослужащий Сергей Бутенко.

«Просто обманули. Я говорил с теми, кто сейчас в плену, такая же ситуация со всеми. Говорили, что поедем, постоим там два-три дня, и всё», — посетовал боец.

Но одним лишь лукавством командования дело не закончилось, отметил Бутенко. Уже на территории России ему пришлось столкнуться с поголовной наркоманией среди проводников, которые должны были вывести подразделение на нужные позиции. Однажды одурманенные сопровождающие даже покинули укрытие и вышли прямо под миномётный обстрел, не боясь собственной гибели.

«Нас отправили с какими-то торчками, грубо говоря, просто на смерть», — подытожил пленный.