Не остаётся сомнений, что скоро территория Курской области будет полностью освобождена от батальонов противника согласно плану Генерального штаба. Такую уверенность выразил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», — передаёт его слова ТАСС.

По его словам, на данном этапе не приходится сомневаться, что украинская армия теряет вес на позициях у Курска. Он отметил, что благодаря «мужественным ребятам» ВСУ будут вытеснены с мирных территорий.