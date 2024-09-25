Помощник президента раскрыл, когда ВСУ с позором покинут курское приграничье
Дюмин: Скоро Армия России окончательно вытеснит ВСУ из Курской области
Не остаётся сомнений, что скоро территория Курской области будет полностью освобождена от батальонов противника согласно плану Генерального штаба. Такую уверенность выразил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», — передаёт его слова ТАСС.
По его словам, на данном этапе не приходится сомневаться, что украинская армия теряет вес на позициях у Курска. Он отметил, что благодаря «мужественным ребятам» ВСУ будут вытеснены с мирных территорий.
Тем временем, по данным Минобороны России, за время боевых действий под Курском противник понёс значительные потери. Армия ВСУ лишилась 17 000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров и 812 боевых бронированных машин. Как отметил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, все попытки ВСУ захватить позиции в Курской области провалились. Кроме того, враг утратил интерес к активным действиям на тех участках, которые контролируют российские войска.
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