За сутки ВСУ потеряли около 300 военнослужащих и три танка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 7 единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка «Леопард» немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны России, за время боевых действий под Курском противник понёс значительные потери, включая более 17 000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров и 812 боевых бронированных машин. Также было уничтожено 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства. Кроме того, ВСУ потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций радиоэлектронной борьбы, восемь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции ПВО и 18 единиц инженерной техники, включая 11 машин для разграждения, одну установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.