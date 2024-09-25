Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября ВС РФ выбивают украинцев из-под Курска и открывают страшные тайны оккупации, ВСУ попали в очередной котёл, иностранные наёмники неудачно встретились с ВС РФ — дайджест Life.ru. 24 сентября, 21:11 Работа расчёта гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Около 500 тысяч человек могли потерять украинские формирования за время специальной военной операции, такие цифры назвал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его словам, в некоторых сёлах вообще не осталось мужчин, но это не останавливает главу киевского режима Украины Владимира Зеленского.

Курская область, 25 сентября

Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ на одном из участков в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

ВСУ покидают свои позиции в Курской области. Причём иногда эти действия носят хаотичный характер. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что его подразделением зафиксировано, как сразу 60 человек решили бежать от ВС РФ. От Армии России не успели скрыться за последние сутки свыше 360 человек — они ликвидированы. Среди трофеев опять музейные экспонаты. Военнослужащие ВДВ захватили танк Т-64, производство которого было прекращено в 1969 году.

Украинские оккупанты не придумали ничего лучше, чем взять модель поведения нацистов на Русской земле. В Курской области созданы лагеря, также практикуются расстрелы мирных жителей.

— У нас на руках есть и видеоотчёты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, известно о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано всё население, — заявил Апти Алаудинов.

Грузинские наёмники, как и 80 лет назад легионеры СС, грабят занятые населённые пункты. Из села Погребки они украли тракторы и пшеницу.

Донецкая Народная Республика, 25 сентября

Боевые действия в Донецкой Народной Республике идут по всей линии фронта, но основное внимание сейчас уделено Угледару, который в ближайшее время перейдёт под контроль России. «Два майора» со ссылкой на ресурсы противника сообщают, что в город уже вошли штурмовые группы ВС РФ. Издание Forbes пишет, что в этом населённом пункте в окружение может попасть 72-я бригада ВСУ.

ВС РФ прорвали фланг в городе Угледаре (ДНР). Фото © Telegram / dva_majors

— После 20 месяцев в Угледаре две тысячи человек личного состава 72-й механизированной, несомненно, устали — а русские продолжают наступать, — констатируют авторы статьи.

Пополнения им ждать неоткуда. Отмечается, что на их вооружении стояли танки Т-64, БМП-2 и американские самоходные установки М-109. Как мы видим — не помогло.

Село Желанное Второе освобождено на Покровском направлении. ВС РФ идут вдоль реки Волчья. Также Армия России вошла в Цукурино, сообщает военкор Евгений Лисицын.

ВС РФ идут вперёд и в Торецке. Можно предположить, что город будет окружён. Важной задачей здесь является перерезать трассу из Константиновки. Возможно это станет после освобождения Петровки.

Харьковская область, 25 сентября

Работа расчёта «Гиацинт-Б» гаубично-артиллерийского дивизиона в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Харьковской области российские войска продолжают движение к реке Оскол. И успехи там точно есть, что становится понятно из нового распоряжения украинской власти. Пока ещё действующие предводители объявили эвакуацию из нескольких населённых пунктов Боровской общины. Продвижение подтверждают и в российской военно-гражданской администрации.

— Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населённого пункта Кругляковка, — рассказал глава региона Виталий Ганчев.

На севере Харьковской области ситуация стабильная — бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Бои в Волчанске идут за каждый дом, отмечает руководитель областной ВГА.

Борьба с военкоматами на Украине

Поджоги военных машин на Украине продолжаются, но ещё зафиксирован первый случай, когда недовольные украинцы решили сжечь квартиру сотрудника ТЦК. Случилось это в Одессе. Жилище не сгорело, пострадала только входная дверь. Поджигатели задержаны. В этом случае примечательно то, что или за тэцэкашниками следят, или есть их адреса. Теперь чувствовать себя в безопасности они точно не смогут.

В подразделениях ВСУ тоже всё больше критикуют военкомов. Боевик 3-й ОШБр рассказал, что на фронт попадают мужчины старше 40 лет, у которых нет мотивации. Такие кадры подставляют и себя, и тех, кто рядом с ними. Он предложил отправлять на фронт самих работников ТЦК, чтобы понять, что такое фронт. Кроме того, задействовать в боевых действиях полицейских, которых, по его словам, на Украине 250 тысяч человек.

Наёмники гибнут на Украине

Почти все наёмники из Колумбии записаны в батальон «Карпатская сечь». Фото © Telegram / RVvoenkor

Ликвидирована очередная партия иностранцев — как гибнут наёмники на Украине? Среди погибших 29-летний ирландец Роберт Диган. Сообщается, что он был ранен в 2022 году, после чего вернулся домой, а в 2024-м опять решил присоединиться к ВСУ. Кроме того, погибли немец Карстен Грот, перуанцы Салас Сангама Северо и Хуан Карлос Пелла Куева, а также колумбийцы Луис Карлос Нипас и Энрике Уилтон. По данным «Военной хроники», почти все наёмники из Колумбии записаны в батальон «Карпатская сечь», где с дисциплиной большие проблемы.

Большое везение для солдата удачи вообще вернуться с Украины. Для российских ВКС их расположения — излюбленная цель. Но даже после гибели наёмника киевский режим не передаст тело на родину — никто не хочет платить семье убитых. Поэтому и количество иностранцев снижается. Многие поняли, что в сафари на жителей Донбасса больше не получится играть.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных