«Бегут толпами»: Алаудинов рассказал о состоянии ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ толпами бегут с позиций в курском приграничье
Солдаты киевского режима массово убегают с позиций в Курской области. Об этом рассказал генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в программе «Соловьёв Live». По словам офицера, это слышно в радиоэфирах противника.
«Они толпами убегают — даже по 60 человек... Ситуация у них была очень тяжёлая. Подразделения, которые находятся на нашем направлении, очень сильно поредели, много сожжённой техники», — сказал он.
Недавно десантники из состава группировки войск «Север» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области. Солдаты противника были выбиты с позиций артиллерией и беспилотниками. После этого ВС РФ зачистили объект со стрелковым оружием.
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