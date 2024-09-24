«Бегут толпами»: Алаудинов рассказал о состоянии ВСУ в Курской области

Солдаты киевского режима массово убегают с позиций в Курской области. Об этом рассказал генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в программе «Соловьёв Live». По словам офицера, это слышно в радиоэфирах противника.

«Они толпами убегают — даже по 60 человек... Ситуация у них была очень тяжёлая. Подразделения, которые находятся на нашем направлении, очень сильно поредели, много сожжённой техники», — сказал он.