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24 сентября, 07:55

«Бегут толпами»: Алаудинов рассказал о состоянии ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ толпами бегут с позиций в курском приграничье

Солдаты киевского режима массово убегают с позиций в Курской области. Об этом рассказал генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в программе «Соловьёв Live». По словам офицера, это слышно в радиоэфирах противника.

«Они толпами убегают — даже по 60 человек... Ситуация у них была очень тяжёлая. Подразделения, которые находятся на нашем направлении, очень сильно поредели, много сожжённой техники», — сказал он.

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Недавно десантники из состава группировки войск «Север» взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Курской области. Солдаты противника были выбиты с позиций артиллерией и беспилотниками. После этого ВС РФ зачистили объект со стрелковым оружием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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