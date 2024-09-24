Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен дрон ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — прокомментировал чиновник.