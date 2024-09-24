Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 03:43

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: Силы ПВО пресекли атаку дрона ВСУ над Брянской областью

Над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен дрон ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — прокомментировал чиновник.

В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА
В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА

Ранее в Курской области обнаружили украинский дрон-приманку ВСУ. Такие летательные машины предназначены для вскрытия «слабых мест» систем ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров