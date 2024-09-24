В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях. Соответствующие предупреждения опубликовали главы регионов в телеграм-каналах.

Ночью опасность атаки БПЛА была введена в Курской области, о чём предупредил губернатор региона Алексей Смирнов. Аналогичное сообщение спустя некоторое время опубликовал и руководитель Воронежской области Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил чиновник в телеграм-канале.