Восемь беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами
Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минувшей ночью силы ПВО также уничтожили три БПЛА в Ростовской области. При падении их обломков произошло возгорание сухой травы, из местных жителей никто не пострадал.
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