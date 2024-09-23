Восемь беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.