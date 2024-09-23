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Регион
23 сентября, 04:38

Восемь беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Минувшей ночью силы ПВО также уничтожили три БПЛА в Ростовской области. При падении их обломков произошло возгорание сухой травы, из местных жителей никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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