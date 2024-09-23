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22 сентября, 23:00

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Губернатор Гусев: Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил чиновник в телеграм-канале.

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Ранее в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Для жителей создадут ПВР, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя. Life.ru публиковал тревожное видео с обстановкой в городе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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