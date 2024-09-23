Три украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области
Ростовский губернатор Голубев: В районе Каменска-Шахтинского сбили три БПЛА
Три беспилотника уничтожены силами ПВО в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в ходе падения обломков в поле загорелась сухая трава.
«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности», — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что никто не пострадал.
Прошлой ночью БПЛА сбили в Миллеровском районе Ростовской области. Обломки упавшего дрона привели к возгоранию сухой растительности в поле, никто не пострадал.
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