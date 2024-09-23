Три украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области

Три беспилотника уничтожены силами ПВО в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в ходе падения обломков в поле загорелась сухая трава.

«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности», — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что никто не пострадал.