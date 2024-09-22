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21 сентября, 23:49

Обломки сбитого над Ростовской областью дрона подожгли сухую растительность

Беспилотник сбили ночью в Миллеровском районе Ростовской области. Обломки упавшего дрона привели к возгоранию сухой растительности в поле, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор Ростовской области в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись лоб в лоб на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск вечером 21 сентября. Жертвами аварии стали два человека.

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Артём Гапоненко
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