Обломки сбитого над Ростовской областью дрона подожгли сухую растительность
Беспилотник сбили ночью в Миллеровском районе Ростовской области. Обломки упавшего дрона привели к возгоранию сухой растительности в поле, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор Ростовской области в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись лоб в лоб на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск вечером 21 сентября. Жертвами аварии стали два человека.
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