Обломки сбитого над Ростовской областью дрона подожгли сухую растительность

Беспилотник сбили ночью в Миллеровском районе Ростовской области. Обломки упавшего дрона привели к возгоранию сухой растительности в поле, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор Ростовской области в телеграм-канале.