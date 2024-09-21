Режим ЧС вводится в Тихорецком районе Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в Тихорецком районе Кубани для устранения последствий ночной атаки БПЛА, в результате которой началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом решении объявил в Телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введён локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает. Однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории», – объяснил руководитель области.

Эвакуированных из домов жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, а в Выселковском — 39. Остальные уехали к родственникам. По поручению Кондратьева людям в гостиницах оказывается психологическая и медицинская помощь.