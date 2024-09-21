Обломки дрона ВСУ спровоцировали детонацию и пожар в Тихорецке на Кубани

Тихорецкий район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников ВСУ ранним утром 21 сентября, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Силы ПВО и РЭБ подавили два дрона самолётного типа. Рухнувшие обломки одного из них спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов.

По словам чиновника, вблизи очага пожара находится населённый пункт. Его жителей в целях безопасности эвакуируют. Параллельно в Тихорецке разворачивают пункт временного размещения. Расчёты МЧС РФ уже приступили к ликвидации последствий происшествия.

«По моему поручению на месте находится глава района Анатолий Перепелин, докладывает о ситуации. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет», — подытожил Кондратьев.