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21 сентября, 03:20

Обломки дрона ВСУ спровоцировали детонацию и пожар в Тихорецке на Кубани

Тихорецкий район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников ВСУ ранним утром 21 сентября, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Силы ПВО и РЭБ подавили два дрона самолётного типа. Рухнувшие обломки одного из них спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов.

По словам чиновника, вблизи очага пожара находится населённый пункт. Его жителей в целях безопасности эвакуируют. Параллельно в Тихорецке разворачивают пункт временного размещения. Расчёты МЧС РФ уже приступили к ликвидации последствий происшествия.

«По моему поручению на месте находится глава района Анатолий Перепелин, докладывает о ситуации. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет», — подытожил Кондратьев.

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Массированную атаку украинских дронов тем временем отражают и силы ПВО в Брянской области. За несколько часов в небе над регионом было сбито 35 беспилотников. К счастью, в результате падения обломков никто не пострадал.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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