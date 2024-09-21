Богомаз: Ещё 16 украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью

Вооружённые силы Украины не оставляют попыток атаковать Брянскую область в ночь на 21 сентября. Дежурные силы противовоздушной обороны региона поразили ещё 16 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, информации о пострадавших не поступало. Разрушения на земле отсутствуют.

«Работают оперативные и экстренные службы», — написал он в Telegram, добавив, что отражение массированной атаки вражеских БПЛА продолжается.