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Регион
21 сентября, 01:22

Богомаз: Ещё 16 украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью

Вооружённые силы Украины не оставляют попыток атаковать Брянскую область в ночь на 21 сентября. Дежурные силы противовоздушной обороны региона поразили ещё 16 беспилотников противника, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, информации о пострадавших не поступало. Разрушения на земле отсутствуют.

«Работают оперативные и экстренные службы», — написал он в Telegram, добавив, что отражение массированной атаки вражеских БПЛА продолжается.

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Таким образом, суммарное число сбитых над Брянской областью дронов ВСУ этой ночью достигло 35. Ни один из беспилотников не достиг цели, а рухнувшие обломки не нанесли региону ущерба.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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