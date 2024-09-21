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Регион
20 сентября, 21:44

Силы ПВО сбили над Брянской областью уже 19 украинских дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о новых победах российских зенитчиков над украинскими дронами в ночь на 21 сентября. Силы ПВО сбили ещё два БПЛА, не позволив боевикам ударить по целям на территории региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал в Telegram чиновник.

Трёхметровый дрон ВСУ«Паляниця» впервые уничтожен под Курском
Трёхметровый дрон ВСУ«Паляниця» впервые уничтожен под Курском

ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи беспилотников поздним вечером 20 сентября. Сначала операторы БПЛА хотели пробиться через ПВО малыми силами, а затем направили на регион целый рой дронов самолётного типа. К счастью, все летательные аппараты были уничтожены.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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