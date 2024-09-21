Силы ПВО сбили над Брянской областью уже 19 украинских дронов
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о новых победах российских зенитчиков над украинскими дронами в ночь на 21 сентября. Силы ПВО сбили ещё два БПЛА, не позволив боевикам ударить по целям на территории региона.
«Пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал в Telegram чиновник.
ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи беспилотников поздним вечером 20 сентября. Сначала операторы БПЛА хотели пробиться через ПВО малыми силами, а затем направили на регион целый рой дронов самолётного типа. К счастью, все летательные аппараты были уничтожены.
Telegram / Минобороны России