Силы ПВО сбили над Брянской областью уже 19 украинских дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о новых победах российских зенитчиков над украинскими дронами в ночь на 21 сентября. Силы ПВО сбили ещё два БПЛА, не позволив боевикам ударить по целям на территории региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал в Telegram чиновник.