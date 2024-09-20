Ещё 13 беспилотников уничтожили силы ПВО над Брянской областью
Дежурные силы ПВО продолжают отражать массированную атаку дронов ВСУ на Брянскую область. Зенитным огнём уничтожены ещё 13 беспилотников самолётного типа, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте падения обломков.
«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — заключил чиновник.
А вечером 20 сентября российские зенитчики впервые записали в свой актив реактивный беспилотник ВСУ «Паляниця», уничтоженный в небе над Курской областью. Анализ обломков дрона заставил экспертов усомниться в эффективности украинской оборонки.
VK / Минобороны России