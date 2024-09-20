Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на Брянскую область
Силы ПВО Минобороны России успешно отражают попытку массированной атаки беспилотников по Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале, на данный момент уже сбито четыре дрона.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Богомаз.
Ранее сообщалось, что российские солдаты уничтожили трёхметровый украинский беспилотник у села Колодное Курской области. Предположительно, это новый реактивный дрон ВСУ «Паляниця».
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