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20 сентября, 19:51

Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на Брянскую область

Силы ПВО Минобороны России успешно отражают попытку массированной атаки беспилотников по Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале, на данный момент уже сбито четыре дрона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Богомаз.

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Ранее сообщалось, что российские солдаты уничтожили трёхметровый украинский беспилотник у села Колодное Курской области. Предположительно, это новый реактивный дрон ВСУ «Паляниця».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Артём Гапоненко
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