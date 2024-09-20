Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на Брянскую область

Силы ПВО Минобороны России успешно отражают попытку массированной атаки беспилотников по Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале, на данный момент уже сбито четыре дрона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Богомаз.