Брянский губернатор инициировал проверку ФСБ против бывшего зама и намекнул на причину

УФСБ России по Брянской области после обращения Александра Богомаза начнёт проверку в отношении его бывшего заместителя Александра Петроченко. Об этом губернатор региона рассказал в своём телеграм-канале.

«В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко», — написал Богомаз.

Намекнув на причину, губернатор заявил, что неоднократно предупреждал о том, что любой неправомерный поступок будет неминуемо наказан по всей строгости закона. Богомаз отметил, что регион занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан к власти. По его словам, в полном взаимодействии с силовыми структурами ведётся борьба со всеми возможными «проявлениями коррупции» на любом уровне. Никому, вне зависимости от должности и статуса, не позволено нарушать закон, заключил руководитель области.