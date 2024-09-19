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Регион
19 сентября, 11:17

Брянский губернатор инициировал проверку ФСБ против бывшего зама и намекнул на причину

ФСБ проверит экс-замглавы Брянской области по инициативе губернатора Богомаза

Александр Петроченко. Обложка © Правительство Брянской области

Александр Петроченко. Обложка © Правительство Брянской области

УФСБ России по Брянской области после обращения Александра Богомаза начнёт проверку в отношении его бывшего заместителя Александра Петроченко. Об этом губернатор региона рассказал в своём телеграм-канале.

«В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко», — написал Богомаз.

Намекнув на причину, губернатор заявил, что неоднократно предупреждал о том, что любой неправомерный поступок будет неминуемо наказан по всей строгости закона. Богомаз отметил, что регион занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан к власти. По его словам, в полном взаимодействии с силовыми структурами ведётся борьба со всеми возможными «проявлениями коррупции» на любом уровне. Никому, вне зависимости от должности и статуса, не позволено нарушать закон, заключил руководитель области.

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Ранее Life.ru писал, что экс-замгубернатора Томской области получил 5 лет тюремного срока за растрату 79 миллионов рублей из бюджета региона. По данным следствия, он создал схему, по которой деньги, выделенные на проект «Создание и развитие многофункционального студенческого городка» в регионе, были незаконно растрачены.

Владимир Озеров
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