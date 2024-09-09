Экс-замгубернатора Томской области Грудин получил 5 лет колонии за растрату

Бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Грудин был приговорён к пяти годам лишения свободы за растрату 79 миллионов рублей из бюджета региона. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Следствие установило, что Грудин, занимая должность с июля 2020 года по ноябрь 2021 года, разработал схему, по которой средства, выделенные на проект «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области», были незаконно растрачены.

«Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении.