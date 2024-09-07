Суд в Москве арестовал преподавателя МГТУ за публикацию антироссийских песен

Суд в Москве постановил отправить под стражу преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о разжигании ненависти. Уточняется, что педагог опубликовал в своих социальных сетях песни с антироссийским содержанием.

«Ходатайство следствия об избрании Нестеренко А. Н., подозреваемому по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка с использованием интернета), меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится в сообщении на сайте суда, передаёт ТАСС.

Песни, которые опубликовал Нестеренко на своей странице, украинские. Изучив материалы, следствие постановило, что в композициях содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русского народа.