Суд в Москве арестовал преподавателя МГТУ за публикацию антироссийских песен
Александр Нестеренко. Обложка © VK / Александр Нестеренко
Суд в Москве постановил отправить под стражу преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по делу о разжигании ненависти. Уточняется, что педагог опубликовал в своих социальных сетях песни с антироссийским содержанием.
«Ходатайство следствия об избрании Нестеренко А. Н., подозреваемому по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка с использованием интернета), меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится в сообщении на сайте суда, передаёт ТАСС.
Песни, которые опубликовал Нестеренко на своей странице, украинские. Изучив материалы, следствие постановило, что в композициях содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русского народа.
Ранее Life.ru сообщал, что Мосгорсуд дал 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Учёного признали виновным в госизмене. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.