Мосгорсуд приговорил к 15 годам директора ИТПМ СО РАН Шиплюка за госизмену

Мосгорсуд дал 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Учёного признали виновным в госизмене.

«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы» — сказал судья, передаёт ТАСС.

Также учёному предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Прокуратура запрашивала для него 20 лет тюрьмы. Из-за наличия в деле грифа «секретно» суд огласил только решение, других подробностей нет. Уточняется, что защита Шиплюка может подать на апелляцию.