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Регион
3 сентября, 10:40

Мосгорсуд приговорил к 15 годам директора ИТПМ СО РАН Шиплюка за госизмену

Александр Шиплюк. Обложка © ИТПМ СО РАН

Александр Шиплюк. Обложка © ИТПМ СО РАН

Мосгорсуд дал 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Учёного признали виновным в госизмене.

«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы» — сказал судья, передаёт ТАСС.

Также учёному предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Прокуратура запрашивала для него 20 лет тюрьмы. Из-за наличия в деле грифа «секретно» суд огласил только решение, других подробностей нет. Уточняется, что защита Шиплюка может подать на апелляцию.

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Напомним, по подозрению в госизмене задержали трёх учёных ИТПМ СО РАН. Поводом для подозрений стала публикация статьи одного из них в иранском журнале. Его работа посвящена газовой динамике. Как сообщил сам научный сотрудник, перед публикацией он отправлял материалы на две экспертизы на предмет возможной секретности.

Александра Мышляева
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