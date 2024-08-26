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26 августа, 16:37

Бывшего украинского посла, призвавшего «убивать больше русских», приговорили к 6 годам

Суд Москвы заочно приговорил экс-посла Украины Врублевского* к 6 годам тюрьмы

Бывший посол Незалежной в Казахстане Пётр Врублевский*. Обложка © Сайт Посольства Украины в Казахстане

Бывший посол Незалежной в Казахстане Пётр Врублевский*. Обложка © Сайт Посольства Украины в Казахстане

Басманный столичный суд признал экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* виновным в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку. Призывавшего к убийству русских «дипломата» в заочном порядке приговорили к шести годам в колонии.

«Суд приговорил: признать Врублевского* виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор считать заочным», — огласил вердикт судья.

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Напомним, что Врублевский* оскандалился в августе 2022 года, когда ещё находился на должности посла Украины в Казахстане и заявил, что Киев должен стремиться убить как можно больше русских. После этого его вызвали в МИД Казахстана и выразили протест его заявлениям. Посол в итоге извинился, но сохранить должность это ему не помогло. В свою очередь, российские правоохранители завели на него уголовное дело и объявили в международный розыск.

* Находится в реестре лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения, подтверждающие их связь к экстремизму или терроризму.

Юрий Лысенко
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