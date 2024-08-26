Бывшего украинского посла, призвавшего «убивать больше русских», приговорили к 6 годам

Басманный столичный суд признал экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* виновным в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку. Призывавшего к убийству русских «дипломата» в заочном порядке приговорили к шести годам в колонии.

«Суд приговорил: признать Врублевского* виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор считать заочным», — огласил вердикт судья.