Суд Москвы начнёт рассмотрение дела француза Винатье* 3 сентября
Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Замоскворецкий суд Москвы приступит 3 сентября к рассмотрению уголовного дела в отношении француза Лорана Винатье*, который проигнорировал свои обязанности в статусе иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную картотеку дел суда.
"Назначено судебное заседание на 3 сентября 2024 года на 12:00", — указано в тексте заявления.
Напомним, Лоран Винатье* был задержан и помещён под стражу в СИЗО 7 июня. Его обвинили в сборе на территории России информации военно-технического характера, которая могла быть использована иностранными спецслужбами. При этом он уже несколько лет не предоставлял документы, необходимые для внесения в реестр иностранных агентов. Подсудимый полностью признал свою вину и попросил о рассмотрении дела в особом порядке.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.