Суд Москвы начнёт рассмотрение дела француза Винатье* 3 сентября

Замоскворецкий суд Москвы приступит 3 сентября к рассмотрению уголовного дела в отношении француза Лорана Винатье*, который проигнорировал свои обязанности в статусе иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную картотеку дел суда.