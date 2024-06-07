ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 15:57

Суд арестовал француза Винатье, который собирал данные о военной деятельности РФ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал француза Лорана Винатье по делу о сборе данных, касающиеся российской военной техники, без регистрации иноагента. В СИЗО иностранец пробудет минимум до пятого августа.

Лоран Винатье в зале суда. Видео © Life.ru

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Винатье меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до пятого августа", — зачитала решение судья.

На суде Винатье признал свою вину и заявил, что не собирается препятствовать следствию.

Как сообщал Life.ru, Винатье задержали в Москве в четверг, 6 июня. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах"). По версии следствия, француз собирал информацию в военной и технической областях, которая могла быть использована против России. По такому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Путин: США энергично добиваются освобождения арестованного за шпионаж Гершковича
Путин: США энергично добиваются освобождения арестованного за шпионаж Гершковича
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров