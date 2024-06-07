Суд арестовал француза Винатье, который собирал данные о военной деятельности РФ

Как сообщал Life.ru, Винатье задержали в Москве в четверг, 6 июня. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах"). По версии следствия, француз собирал информацию в военной и технической областях, которая могла быть использована против России. По такому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.