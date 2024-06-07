Суд арестовал француза Винатье, который собирал данные о военной деятельности РФ
Замоскворецкий суд Москвы арестовал француза Лорана Винатье по делу о сборе данных, касающиеся российской военной техники, без регистрации иноагента. В СИЗО иностранец пробудет минимум до пятого августа.
Лоран Винатье в зале суда. Видео © Life.ru
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Винатье меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до пятого августа", — зачитала решение судья.
На суде Винатье признал свою вину и заявил, что не собирается препятствовать следствию.
Как сообщал Life.ru, Винатье задержали в Москве в четверг, 6 июня. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах"). По версии следствия, француз собирал информацию в военной и технической областях, которая могла быть использована против России. По такому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Кадр из видео Life.ru