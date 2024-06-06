Подозреваемого в сборе военных сведений француза задержали в Москве

В Москве задержали гражданина Франции, собиравшего в России военные сведения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В Москве задержали гражданина Франции, собиравшего в РФ военные данные. Видео © Telegram / Следком

"На протяжении нескольких лет фигурант <...> осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства", — говорится в сообщении.

Для этого мужчина несколько раз приезжал в нашу страну, в том числе в Москву, встречался с неназванными россиянами. Более того, всё это время задержанный сознательно уклонялся от обязанности по подаче документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Скоро мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.