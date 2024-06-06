Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского гумцентра
Швейцарский Центр гуманитарного диалога подтвердил задержание советника в Москве
Швейцарский Центр гуманитарного диалога подтвердил задержание своего советника француза Лорана Винатье в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters.
Задержание гражданина Франции Винатье в Москве. Видео © Telegram / Следком
"Мы работаем над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения Лорана", — отметили в организации.
Винатье ранее в четверг, 6 июня, задержали в Москве. По версии СК, француз в течение нескольких лет собирал данные о военной и военно-технической деятельности России. При этом против задержанного завели дело не о шпионаже, а об отказе зарегистрироваться иностранным агентом у Минюста (часть 3 статьи 330.1 УК РФ). По такому обвинению иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. Источник ТАСС заявил, что Винатье в швейцарском центре занимается евразийскими вопросами после событий на Украине в феврале 2014 года.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес бывшего президента США и кандидата на следующих выборах Дональда Трампа по поводу шпионажа в пользу Москвы. По словам лидера РФ, скандал вокруг американского политика стал элементом внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах между демократами и республиканцами.
Кадр из видео Telegram / Следком