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15 августа, 09:24

СК завершил следствие по делу француза-иноагента Лорана Винатье*

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) в Замоскворецком суде Москвы. Обложка © EPA

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) в Замоскворецком суде Москвы. Обложка © EPA

В России завершено расследование уголовного дела против 48-летнего гражданина Франции Лорана Винатье*, который обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента. Об этом сообщила 15 августа пресс-служба Следственного комитета.

Фигурант в течение нескольких лет не предоставлял в уполномоченные органы никаких документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, а между тем, как считает следствие, осуществлял "незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В ходе допроса француз признал вину в полном объёме.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", — сообщает пресс-служба ведомства.

Винатье был задержан в Москве 6 июня 2024 года. Он оказался консультантом швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, если верить её сайту, преследует цель "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Макрон потребовал от России освободить арестованного француза Винатье
Макрон потребовал от России освободить арестованного француза Винатье

На следующий день после задержания француза арестовали. Сам он позже признался, что действительно собирал российские военные сведения, которыми могут воспользоваться иностранные спецслужбы для поиска слабых мест.

Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алексей Берковиц
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