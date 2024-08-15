СК завершил следствие по делу француза-иноагента Лорана Винатье*

В России завершено расследование уголовного дела против 48-летнего гражданина Франции Лорана Винатье*, который обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента. Об этом сообщила 15 августа пресс-служба Следственного комитета.

Фигурант в течение нескольких лет не предоставлял в уполномоченные органы никаких документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, а между тем, как считает следствие, осуществлял "незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В ходе допроса француз признал вину в полном объёме.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", — сообщает пресс-служба ведомства.

Винатье был задержан в Москве 6 июня 2024 года. Он оказался консультантом швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, если верить её сайту, преследует цель "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

На следующий день после задержания француза арестовали. Сам он позже признался, что действительно собирал российские военные сведения, которыми могут воспользоваться иностранные спецслужбы для поиска слабых мест.