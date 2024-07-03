Задержанный в Москве француз сознался в сборе военных сведений

Арестованный в июне французский учёный Лоран Винатье* признал вину в сборе данных о военно-технической деятельности России. Он узнавал секретные сведения в беседах с экспертами и госслужащими, сообщил ЦОС ФСБ и пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Винатье* Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообществ (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз в том числе собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ", — рассказали в ФСБ.

В СК уточнили, что француз признал вину в полном объёме. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". По сведениям следователей, Винатье* несколько лет не предоставлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в список иноагентов. Там также подтвердили, что иностранец незаконно собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности РФ.