Макрон потребовал от России освободить арестованного француза Винатье

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал освободить из-под стражи француза Лорана Винатье, который был арестован по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. Заявление президент Пятой республики озвучил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — потребовал Макрон.

Напомним, что Винатье задержали в Москве в четверг, 6 июня. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). По версии следствия, француз собирал информацию в военной и технической областях, которая могла быть использована против России. 7 июня он был арестован.