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Регион
8 июня, 00:04

Макрон потребовал от России освободить арестованного француза Винатье

Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал освободить из-под стражи француза Лорана Винатье, который был арестован по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. Заявление президент Пятой республики озвучил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — потребовал Макрон.

Макрон открестился от француза, задержанного в России
Макрон открестился от француза, задержанного в России

Напомним, что Винатье задержали в Москве в четверг, 6 июня. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). По версии следствия, француз собирал информацию в военной и технической областях, которая могла быть использована против России. 7 июня он был арестован.

Оксана Попова
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