Макрон открестился от француза, задержанного в России

Задержанный в России француз не работал на Париж, а сотрудничал со швейцарской некоммерческой организацией (НКО). Об этом в эфире телеканала France 2 рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Помимо этого, он рассказал, что задержанный работал на НКО, которая была создана бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. В заключение глава Пятой республики сообщил, что французские власти всё равно предоставят мужчине консульскую защиту.