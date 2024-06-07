Макрон открестился от француза, задержанного в России
Макрон: Задержанный в России француз не работал на Париж
Задержанный в России француз не работал на Париж, а сотрудничал со швейцарской некоммерческой организацией (НКО). Об этом в эфире телеканала France 2 рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Он работал на швейцарскую некоммерческую организацию", — заявил политический деятель.
Помимо этого, он рассказал, что задержанный работал на НКО, которая была создана бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. В заключение глава Пятой республики сообщил, что французские власти всё равно предоставят мужчине консульскую защиту.
Накануне, 6 июня, Life.ru писал, что в Москве задержали гражданина Франции. Представители Следственного комитета РФ сообщили, что его подозревают в сборе военных сведений в России. Впоследствии выяснилось, что он был советником Швейцарского Центра гуманитарного диалога.
Flickr / Présidence de la République France