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7 июня, 01:42

Макрон открестился от француза, задержанного в России

Макрон: Задержанный в России француз не работал на Париж

Задержанный в России француз не работал на Париж, а сотрудничал со швейцарской некоммерческой организацией (НКО). Об этом в эфире телеканала France 2 рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Он работал на швейцарскую некоммерческую организацию", — заявил политический деятель.

Помимо этого, он рассказал, что задержанный работал на НКО, которая была создана бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. В заключение глава Пятой республики сообщил, что французские власти всё равно предоставят мужчине консульскую защиту.

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Накануне, 6 июня, Life.ru писал, что в Москве задержали гражданина Франции. Представители Следственного комитета РФ сообщили, что его подозревают в сборе военных сведений в России. Впоследствии выяснилось, что он был советником Швейцарского Центра гуманитарного диалога.

Обложка ©

Flickr / Présidence de la République France

Алексей Соловьёв
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