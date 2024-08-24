Суд рассмотрит дело Винатье* в особом порядке
СМИ: Суд может рассмотреть дело французского иноагента Винатье* в особом порядке
Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Судебное разбирательство по делу гражданина Франции Лорана Винатье*, который признан иноагентом в России, может пройти в особом порядке. Об сообщили источники в правоохранительных органах.
Мужчина, обвиняемый в уклонении от выполнения обязанностей иноагента, подал просьбу рассмотреть его дело по особой процедуре, что предполагает отсутствие тщательного анализа собранных доказательств.
Агентству ТАСС удалось выяснить, что французский гражданин полностью признал свою вину, что и стало основанием для такого запроса. Если суд удовлетворит ходатайство, процесс будет сосредоточен на рассмотрении самого факта вины без углубленного анализа доказательств. При этом наказание, которое может быть назначено иноагенту, не превысит двух третей от максимального срока по статье, что составляет пять лет колонии.
Напомним, что Лоран Винатье* был задержан и помещён под стражу в СИЗО 7 июня. Ему предъявлено обвинение в сборе на территории России информации военно-технического характера, которая могла быть использована иностранными спецслужбами. При этом он уже несколько лет не предоставлял документы, необходимые для внесения в реестр иностранных агентов. Подсудимый полностью признал свою вину.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.