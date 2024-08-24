Суд рассмотрит дело Винатье* в особом порядке

Судебное разбирательство по делу гражданина Франции Лорана Винатье*, который признан иноагентом в России, может пройти в особом порядке. Об сообщили источники в правоохранительных органах.

Агентству ТАСС удалось выяснить, что французский гражданин полностью признал свою вину, что и стало основанием для такого запроса. Если суд удовлетворит ходатайство, процесс будет сосредоточен на рассмотрении самого факта вины без углубленного анализа доказательств. При этом наказание, которое может быть назначено иноагенту, не превысит двух третей от максимального срока по статье, что составляет пять лет колонии.