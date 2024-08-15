Суд продлил арест журналисту издания Sota Vision* Артёму Кригеру** до 3 ноября
Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру**, обвиняемому в участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде
"Суд продлил до 3 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кригера", — сказали в суде. Предыдущий срок ареста истекал 18 августа.
Там отметили, что ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Ранее Life.ru сообщал, что суд Москвы обязал блогера Максима Каца**, сбежавшего в Израиль, выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Инфлюенсера обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Кроме того, недавно было завершено расследование уголовного дела против 48-летнего гражданина Франции Лорана Винатье**, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента.
* Включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
** Внесён в список террористов и экстремистов
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