Суд продлил арест журналисту издания Sota Vision* Артёму Кригеру** до 3 ноября

Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру**, обвиняемому в участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде

"Суд продлил до 3 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кригера", — сказали в суде. Предыдущий срок ареста истекал 18 августа.

Там отметили, что ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.