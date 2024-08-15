Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 17:57

Суд продлил арест журналисту издания Sota Vision* Артёму Кригеру** до 3 ноября

Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру**, обвиняемому в участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде

"Суд продлил до 3 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кригера", — сказали в суде. Предыдущий срок ареста истекал 18 августа.

Там отметили, что ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Журналистку Sota Vision* Фаворскую арестовали по делу об экстремизме
Журналистку Sota Vision* Фаворскую арестовали по делу об экстремизме

Ранее Life.ru сообщал, что суд Москвы обязал блогера Максима Каца**, сбежавшего в Израиль, выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Инфлюенсера обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Кроме того, недавно было завершено расследование уголовного дела против 48-летнего гражданина Франции Лорана Винатье**, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента.

* Включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

** Внесён в список террористов и экстремистов

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров