Журналистку Sota Vision* Фаворскую арестовали по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кравцовой Антонине Юрьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть 28 мая 2024 года. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе)", — говорится в сообщении суда.