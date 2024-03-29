Журналистку Sota Vision* Фаворскую арестовали по делу об экстремизме
Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кравцовой Антонине Юрьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть 28 мая 2024 года. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе)", — говорится в сообщении суда.
А ранее Life.ru сообщал, что суд приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы, хотя прокуратура запрашивала 14 лет. Свою вину журналистка не признала. В конце февраля стало известно, что её этапировали в СИЗО-5 в Пермском крае. Заключённая протестует в связи с тем, что этап произошёл до апелляции приговора, и требует вернуть её в Москву.
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