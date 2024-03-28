Экс-аспирант МГУ Мифтахов* приговорён к 4 годам по делу об оправдании терроризма
Азат Мифтахов*. Обложка © TACC / Пресс-служба Головинского суда
Бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* приговорили к четырём годам колонии по делу об оправдании терроризма. Такое решение в четверг, 28 марта, вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
"Согласно приговору, два года и шесть месяцев Азат* проведёт в тюрьме, а остальную часть — в колонии", — сообщила журналистам адвокат осуждённого Светлана Сидоркина.
Свою вину экс-аспирант МГУ на суде не признал, а его защита заявила, что приговор будет обжаловать.
Мифтахова* задержали в сентябре 2023 года на выходе из колонии, где он до этого отбывал наказание по обвинению в поджоге офиса "Единой России" в 2018 году. По версии следствия, экс-аспирант МГУ в разговоре с другими заключёнными одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего в 2018 году взрыв в здании ФСБ в Архангельске, за что на него и завели дело об оправдании терроризма. В августе 2023 года Росфинмониторинг внёс Мифтахова* в реестр террористов и экстремистов.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.