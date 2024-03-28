Экс-аспирант МГУ Мифтахов* приговорён к 4 годам по делу об оправдании терроризма

Бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* приговорили к четырём годам колонии по делу об оправдании терроризма. Такое решение в четверг, 28 марта, вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

"Согласно приговору, два года и шесть месяцев Азат* проведёт в тюрьме, а остальную часть — в колонии", — сообщила журналистам адвокат осуждённого Светлана Сидоркина.

Свою вину экс-аспирант МГУ на суде не признал, а его защита заявила, что приговор будет обжаловать.