Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на выходе из колонии в Кировской области экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который отбывал там срок за хулиганство. Об этом сообщила адвокат Светлана Сидоркина в беседе с ТАСС.

"Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", — сказала она.

Утром 5 сентября в Первомайском районном суде Кирова состоится заседание, на котором следователи будут настаивать на том, чтобы Мифтахова заключили под стражу на срок предварительного следствия. В новом уголовном деле рассматривается одобрение математиком теракта в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года, в ходе которого организатор Михаил Жлобицкий погиб, а трое сотрудников ФСБ пострадали. Сам Мифтахов во время допроса отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьёй 51 Конституции России.